За прилет БПЛА в квартиру страховщики заплатят, но немного

Что нужно предпринимать для получения денег за разрушения от прилета беспилотника, рассказала на пресс-конференции в Москве эксперт в сфере страхования и урегулирования страховых случаев Екатерина Демешева .
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