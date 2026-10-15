Игровой флагман представят 21 октября Honor раскрыла стоимость игрового смартфона WIN 2. Версия с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти обойдётся в 5500 юаней после государственной субсидии.
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