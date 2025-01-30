Минтруда: наивысший размер пособия по безработице составит 15 тыс. рублей

Максимальная сумма пособия по безработице, которую могут получить россияне, с 1 февраля 2025 года составит более 15 тысяч рублей, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы министерства труда и социальной защиты.
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