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На перспективу: добыча нефти в России сокращается, пока растет производство газа

На перспективу: добыча нефти в России сокращается, пока растет производство газа

Добывающую отрасль России ждет перепланировка и переориентация на будущие потребности. В сочетании с выполнением международных обязательств, это приводит к серьезным изменениям в энергетическом ландшафте всего сектора.

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