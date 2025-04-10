Какой сегодня праздник: 11 апреля

11 апреля отмечается День Конституции Республики Крым. Вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации в марте 2014 года – знаковое событие современной истории, воспринятое подавляющим большинством граждан России, Крыма и Севастополя, как возвращение на Родину.