Какой сегодня праздник: 11 апреля

11 апреля отмечается День Конституции Республики Крым. Вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации в марте 2014 года – знаковое событие современной истории, воспринятое подавляющим большинством граждан России, Крыма и Севастополя, как возвращение на Родину.
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