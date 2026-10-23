Категорически против того, чтобы государство передавало цифровым платформам эксклюзивную функцию налогового контроля компания Wildberries, об этом 23 октября заявила в программе «Налоговая база» на Радио РБК директор направления налоговых рисков группы РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) Елена Назарова.
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