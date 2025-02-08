Школьник в Магнитогорске несколько дней терроризировал отделение банка сообщениями о бомбе

В Магнитогорске полиция нашла подростка, сообщившего о ложном минировании. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску, 15-летний подросток в течение нескольких дней сообщал об угрозе взрыва в одном из кредитно-финансовых учреждений города.