Школьник в Магнитогорске несколько дней терроризировал отделение банка сообщениями о бомбе

В Магнитогорске полиция нашла подростка, сообщившего о ложном минировании. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску, 15-летний подросток в течение нескольких дней сообщал об угрозе взрыва в одном из кредитно-финансовых учреждений города.
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