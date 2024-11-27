Суд арестовал министра транспорта Ростовской области

Кировский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест замгубернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.
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