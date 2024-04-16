Врач Болибок рассказал о неожиданных причинах появления аллергии на пыльцу

Это может зависеть от возраста и состояния здоровья Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью «Радио Sputnik» объяснил, почему аллергия на пыльцу, или поллиноз, может появляться у людей, у которых ее раньше не было.
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