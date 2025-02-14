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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ансель Галимов поддержал мусульманский турнир по хоккею: «Передаю комплект спартаковской формы и клюшки муфтию Москвы, чтобы они были вручены лучшим игрокам состязаний»

Игрок «Спартака» поддержал проведение турнира среди команд Духовного управления мусульман Москвы (ДУММ), передав муфтию столицы Ильдару Аляутдинову памятные подарки с клубной символикой для лучших спортсменов соревнований.

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