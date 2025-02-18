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Володин: Госдума рассмотрит в марте проект о переподготовке педагогов

Володин: Госдума рассмотрит в марте проект о переподготовке педагогов

Весной этого года нижняя палата российского парламента планирует рассмотреть законопроект, предусматривающий проведение переподготовки педагогов только в государственных и муниципальных организациях, сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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