Володин: Госдума рассмотрит в марте проект о переподготовке педагогов

Весной этого года нижняя палата российского парламента планирует рассмотреть законопроект, предусматривающий проведение переподготовки педагогов только в государственных и муниципальных организациях, сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии