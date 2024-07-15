Столтенберг: Польша не будет сбивать российские самолёты над Украиной

Польша как член НАТО не будет сбивать ракеты и самолёты российской армии над Украиной. Об этом в интервью телемарафону «Единые новости» сказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передаёт украинское издание «СТРАНА.
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