Столтенберг: Польша не будет сбивать российские самолёты над Украиной

Политика как она есть

Польша как член НАТО не будет сбивать ракеты и самолёты российской армии над Украиной. Об этом в интервью телемарафону «Единые новости» сказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передаёт украинское издание «СТРАНА.