Пожар на 100 га у Атамановки тушат 152 человека и авиация

Лесной пожар, охвативший 100 гектаров, продолжает действовать вблизи поселка Атамановка. Очаг возгорания зафиксирован на расстоянии 2,6 километра от населенного пункта, угрозы для местных жителей нет.
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