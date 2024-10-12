Александр Беглов поздравил кадровых работников с профессиональным праздником

Он отметил, что в Петербурге самый низкий уровень безработицы в стране Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил ветеранов и сотрудников кадровых служб с Днем кадрового работника, сообщает пресс-служба Смольного в своем Телеграм-канале.
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