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Charlie Kirk memorial, protest converge at university where he was shot

Utah Valley University, the site of the shooting of conservative activist Charlie Kirk one year ago, has canceled classes for Thursday.

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