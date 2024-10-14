Нинбо (WTA). 1-й круг. Мирра Андреева сыграет с Лепченко, Шнайдер – с Бадосой, Рахимова – с Сиюй Ван

Сетка здесь. Ningbo Open Нинбо, Китай 14 октября – 20 октября 2024 WTA 500 Призовой фонд – $922 573 Открытые корты, хард Первый круг Мирра Андреева (Россия) Варвара Лепченко (США) Дата проведения 14 октября, 10.
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