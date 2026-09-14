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Внук де Голля призвал Францию покинуть структуры НАТО

Внук де Голля призвал Францию покинуть структуры НАТО

Александр Демьянчук/ТАСС Франции необходимо выйти из объединенного командования НАТО, чтобы вернуть свою независимость.

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