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NewsOne

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О май гадбл, Данила, зачем же ты все это наговорил?..

О май гадбл, Данила, зачем же ты все это наговорил?..

Не то чтобы мы когда-то предполагали, что внутри Андрея Бурковского под этакой наносной маской скрывается глубокий философ и мыслитель.

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