Владимир Путин отправил группировку спасателей и авиацию в район поисков вертолета президента Ирана

Вертолет, в котором находился Эбрахим Раиси, совершил жесткую посадку 19 мая.Президент России Владимир Путин дал поручение главе МЧС Александру Куренкову направить группу спасателей и необходимое оборудование в Иран для участия в поисках вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.
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