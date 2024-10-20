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Бывший мэр Владивостока, осужденный за коррупцию, отправился на СВО

Бывший мэр Владивостока, осужденный за коррупцию, отправился на СВО

Информацию об этом подтвердил его адвокат Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный на 15 лет по обвинению в коррупции, подписал контракт с министерством обороны для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине.

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Комментарии
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Галина Друзина
Самый лучший мэр во Владивостоке, а остальные все, что до него, что после - гавно
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19 час.
Николай
Лучший, потому что осужден?
Ответить
18 час.

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