Бывший мэр Владивостока, осужденный за коррупцию, отправился на СВО

Информацию об этом подтвердил его адвокат Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный на 15 лет по обвинению в коррупции, подписал контракт с министерством обороны для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине.
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