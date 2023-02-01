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«Челси» не уволит Поттера, если не попадет в ЛЧ. Тренеру дадут время на строительство команды

«Челси» не уволит главного тренера Грэма Поттера в случае неудач в ближайшее время. Как сообщает The Guardian, владельцы клуба не собираются требовать немедленного успеха, несмотря на значительные расходы на трансферы.

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