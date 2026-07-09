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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синнер – явный фаворит «Уимблдона» перед полуфиналами. Зверев – 2-й, Джокович – 3-й, Фери – 4-й

Букмекеры обновили котировки на итоги «Уимблдона». В полуфинале Янник Синнер сыграет против Новака Джоковича, а Александр Зверев сыграет с Артуром Фери.

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