Европа и США вынудят Зеленского пойти на мирные переговоры с Россией

Сотрудники американского Совета по международным отношениям Чарльз Купчан и Ричард Хаасс заявляют, что к концу 2023 года страны Европы и США постараются вынудить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на мирные переговоры с Россией.
Сотрудники американского Совета по международным отношениям Чарльз Купчан и Ричард Хаасс заявляют, что к концу 2023 года страны Европы и США постараются вынудить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на мирные переговоры с Россией.
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