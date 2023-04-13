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Европа и США вынудят Зеленского пойти на мирные переговоры с Россией

Европа и США вынудят Зеленского пойти на мирные переговоры с Россией

Сотрудники американского Совета по международным отношениям Чарльз Купчан и Ричард Хаасс заявляют, что к концу 2023 года страны Европы и США постараются вынудить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на мирные переговоры с Россией.

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