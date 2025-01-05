📷⚡️Тем временем, бронегруппы ВС РФ предпринимают попытки произвести «отрезающий» удар в Курской области в направлении государственной границы, что фиксируют коптеры оптико-электронной разведки противника.
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📷⚡️Тем временем, бронегруппы ВС РФ предпринимают попытки произвести «отрезающий» удар в Курской области в направлении государственной границы, что фиксируют коптеры оптико-электронной разведки противника.