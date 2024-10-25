Врачи Амурского перинатального центра спасли жизни 209 недоношенных младенцев

В 2024 году в стенах областного перинатального центра родилось 209 недоношенных детей. Благодаря современным технологиям отделения интенсивной терапии для этих малышей созданы идеальные условия для развития и выздоровления.
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