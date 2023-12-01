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Аллегри о 2:1 с «Монцей»: «Чтобы оставаться во главе таблицы, «Юве» надо не останавливаться. Мы осознаем свои пределы, цель – попасть в ЛЧ»

Аллегри о 2:1 с «Монцей»: «Чтобы оставаться во главе таблицы, «Юве» надо не останавливаться. Мы осознаем свои пределы, цель – попасть в ЛЧ»

«Наполи» еще может вернуться в гонку, как и «Милан». Чемпионат длинный. Надо пользоваться моментом. Этим парням нужно помогать, поддерживать их, потому что они делают важные вещи.

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