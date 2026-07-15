Советский гигант на колесах. МАЗ-7907 имел длину 29 метров и мог перевезти 150 тонн

В середине 1980-х годов на Минском автомобильном заводе появился настоящий инженерный колосс. МАЗ-7907 поражал буквально всем: длиной почти 29 метров, 24 колесами на 12 осях и грузоподъемностью около 150 тонн.
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