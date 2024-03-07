Ван И: Китай и Россия создали новый эталон отношений между крупными государствами

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Владимира Путин а китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют функционирование на высоком уровне.
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