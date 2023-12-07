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Лука Дончич набрал 29 очков, 10 подборов и 10 передач за первую половину – первый подобный трипл-дабл в истории НБА

Лука Дончич набрал 29 очков, 10 подборов и 10 передач за первую половину – первый подобный трипл-дабл в истории НБА

«Даллас» на своем паркете крупно обыграл «Юту» – 147:97. Разыгрывающий «Мавс» Лука Дончич завершил встречу с 40 очками, 11 подборами и 10 передачами (14 из 25 с игры, 6 из 12 из-за дуги).

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