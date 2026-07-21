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Этот таинственный мир

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Генетики прочитали ДНК с Туринской плащаницы и обнаружили неожиданный индийский след

Генетики прочитали ДНК с Туринской плащаницы и обнаружили неожиданный индийский след

Ученые-генетики из Падуанского и Павийского университетов опубликовали подробный анализ ДНК, извлеченной с поверхности Туринской плащаницы, воссоздав невероятный биологический маршрут этой великой реликвии христианского мира.

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