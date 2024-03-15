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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие 58-й армии группировки войск Днепр продвигаются в районе населенного пункта Работино в Запорожской области

Военнослужащие 58-й армии группировки войск Днепр продвигаются в районе населенного пункта Работино в Запорожской области

Также в результате активной работы российских БПЛА и артиллерии военнослужащие Вооруженных сил Украины в районе Работино Запорожской области часто принимают решения сдаться в плен.

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