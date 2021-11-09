Мировое обозрение

80 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша пупкин
    Пусть на родину валит, не хера в России сидеть, а то она тут бабло рубит, а потом срет.Сестра Софии Рота...
  • сергей козьменко
    Пусть ротару лаванду курит, свидомитка старая.Сестра Софии Рота...
  • sergey andreev
    Странная логика получается. Почему беженцы? Потому что бегут. От чего бегут то? Да от войны. А кто эту войну начал и ...The Telegraph (Ве...

Депутат бундестага: Украина не может участвовать в сертификации «Северного потока – 2»

Депутат бундестага: Украина не может участвовать в сертификации «Северного потока – 2»

Украина и Польша не должны принимать участие в процессе сертификации газопровода. Об этом сообщает ряд СМИ, ссылаясь на заявление депутата бундестага от партии «Левые», бывшего главу парламентского комитета по экономике и энергетике Клауса Эрнста.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх