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Порядок, государство

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В Крыму пресечены факты незаконного хранения и сбыта оружия и боеприпасов

В рамках комплекса оперативно-профилактических мероприятий, направленных на контроль за оборотом гражданского оружия, сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ был задержан 34-летний ранее судимый житель Симферопольского района.

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