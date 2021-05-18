Разработчики получат госданные

"Минцифры России разработает концепцию доступа к госданным. Возможность создать единую фабрику данных делает государство уникальным оператором, который имеет в своем распоряжении практически неограниченное количество датасетов и их комбинаций.
"Минцифры России разработает концепцию доступа к госданным. Возможность создать единую фабрику данных делает государство уникальным оператором, который имеет в своем распоряжении практически неограниченное количество датасетов и их комбинаций.
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