Танки Abrams (производство США) и Leopard 2 (Германия) в составе армии Незалежной становятся легкой добычей Вооруженных сил России в зоне спецоперации из-за своей тяжести и неповоротливости на украинской земле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии