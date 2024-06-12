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«Легкая добыча»: Герой России объяснил, почему без труда уничтожаются Abrams

«Легкая добыча»: Герой России объяснил, почему без труда уничтожаются Abrams

Танки Abrams (производство США) и Leopard 2 (Германия) в составе армии Незалежной становятся легкой добычей Вооруженных сил России в зоне спецоперации из-за своей тяжести и неповоротливости на украинской земле.

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