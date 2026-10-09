Севастопольская сумоистка завоевала золото на турнире в Узбекистане

Сумоистка Татьяна Борисовна из Севастополя стала обладательницей золотой медали. В Узбекистане завершился крупный международный турнир по сумо среди мужчин и женщин «TASHKENT SUMO OPEN 2026».
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