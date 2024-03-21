Хью Джекман впервые показал своего взрослого сына

Оскар уже перерос своего отца. Хью Джекман с детского возраста не показывал своего теперь уже взрослого сына LEGION-MEDIAХотя Хью Джекман смело может считать себя звездой первой величины, ему как-то всегда удавалось, несмотря на интерес СМИ к его персоне, сохранять приватность в отношении своей семейной жизни.