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Газета.ру

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"МегаФон": iPhone 18 Pro Max занял 68% предзаказов

"МегаФон": iPhone 18 Pro Max занял 68% предзаказов

Самым популярным цветом новой линейки iPhone 18 в России стал вишнёвый — его выбрали две трети покупателей.

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