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Аргументы недели

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«Роснефть» восстановила популяцию дикого северного оленя до 330 тысяч особей

«Роснефть» восстановила популяцию дикого северного оленя до 330 тысяч особей

Каждое первое воскресенье августа страна отмечает День оленя. За этим праздником стоит не просто дань традициям коренных народов, а сухая статистика выживания.

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