В 2026 году Татарстан выделил 705 миллионов рублей на поддержку предпринимателей — участников СВО, членов их семей, а также бизнесов, чьи сотрудники служат в зоне спецоперации.
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