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ТАСС

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Добровольцы "Днепра" разминировали подъездные пути в Запорожской области

Добровольцы "Днепра" разминировали подъездные пути в Запорожской области

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Инженерно-саперные подразделения отряда "БАРС-11" в составе группировки войск "Днепр" разминировали дорогу и подъездные пути к линии боевого соприкосновения на ореховском направлении в Запорожской области.

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