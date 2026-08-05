Добровольцы "Днепра" разминировали подъездные пути в Запорожской области

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Инженерно-саперные подразделения отряда "БАРС-11" в составе группировки войск "Днепр" разминировали дорогу и подъездные пути к линии боевого соприкосновения на ореховском направлении в Запорожской области.
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