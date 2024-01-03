Теракт в Иране во время траурных мероприятий в память о знаменитом генерале - десятки погибших

Количество погибших в результате взрыва у кладбища в иранском городе Керман, где в среду, 3 января, проходили траурные мероприятия по случаю годовщины гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани возросло до 103 человек, еще более 140 получили ранения (многие раненые находятся в тяжелом состоянии).