«Погрузим Залив во тьму»: Иран выдвинул ультиматум союзникам США

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). На фоне растущей напряжённости между США и Ираном Тегеран направил жёсткий сигнал странам Персидского залива: любая новая американская атака на иранскую территорию вызовет ответные удары по критической энергетической инфраструктуре всего региона.