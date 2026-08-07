ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

303 подписчика

«Погрузим Залив во тьму»: Иран выдвинул ультиматум союзникам США

«Погрузим Залив во тьму»: Иран выдвинул ультиматум союзникам США

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). На фоне растущей напряжённости между США и Ираном Тегеран направил жёсткий сигнал странам Персидского залива: любая новая американская атака на иранскую территорию вызовет ответные удары по критической энергетической инфраструктуре всего региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии