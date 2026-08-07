«Погрузим Залив во тьму»: Иран выдвинул ультиматум союзникам США

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). На фоне растущей напряжённости между США и Ираном Тегеран направил жёсткий сигнал странам Персидского залива: любая новая американская атака на иранскую территорию вызовет ответные удары по критической энергетической инфраструктуре всего региона.
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