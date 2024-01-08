В тупике, в нищете и робе: "Релоканты" тешат себя последней надеждой

С Странник Одно не могу понять, кому надо постоянно их упоминать? Автор , сколько тебе заплатили, чтобы ты их вспомнил у нас?

Евгений Чулюков Так ведь не один Галкин уехал и "отрывается от своего народа". Там после 7 октября очень многие уехали.