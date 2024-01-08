Сбежавший режиссер Александр Молочников собрался построить Дом культуры вне России. По его словам, уехавших из страны артистов объединяет чувство общего дела.
В тупике, в нищете и робе: "Релоканты" тешат себя последней надеждой
Комментарии
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С
Странник
Одно не могу понять, кому надо постоянно их упоминать? Автор , сколько тебе заплатили, чтобы ты их вспомнил у нас?
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6 час.
Евгений Чулюков
Так ведь не один Галкин уехал и "отрывается от своего народа". Там после 7 октября очень многие уехали.
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5 час.
Zoia Goldshtab
Уехали,Евгений,и ПРЕКРАСНО!!!!НЕЗАМЕНИМЫХ ,КАК ИЗВЕСТНО,НЕТ!БЫЛИ,НО ТОЛЬКО ЭТО ШТУЧНЫЙ ТОВАР,КОТОРЫЙ СРЕДИ УЕХАВШИХ,ЧТО-ТО НЕ ПРОСМАТРИВАЕТСЯ......
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4 час.
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