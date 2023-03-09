«Драма родом из Голливуда»: Медведев оценил вбросы западных СМИ о «Северных потоках»

Весь мир третий день наблюдает, как разворачивается «эпическая драма родом из Голливуда». Таким образом охарактеризовал «многочисленные испражнения западных СМИ» на тему подрыва «Северных потоков» заместитель главы безопасности РФ Дмитрий Медведев.