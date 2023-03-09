Федеральное агентство новостей №1

7 034 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим
    Что-то разговоры о традиционных ценностях никак не помогают решению демографического вопроса даже с приплатой. А прич...Традиционные ценн...
  • ДАфиногенов
    Ну замечен и- замечен...хорошо. А пора бы и приговор в исполнение привести.Британский наемни...
  • Русский Империалист
    Однозначно, это понаехавшая укро-мразь.. У таких осталась только одна прямая извилина, на которой они сидят.Мужчина, который ...

«Драма родом из Голливуда»: Медведев оценил вбросы западных СМИ о «Северных потоках»

«Драма родом из Голливуда»: Медведев оценил вбросы западных СМИ о «Северных потоках»

Весь мир третий день наблюдает, как разворачивается «эпическая драма родом из Голливуда». Таким образом охарактеризовал «многочисленные испражнения западных СМИ» на тему подрыва «Северных потоков» заместитель главы безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх