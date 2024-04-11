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Несекретные материалы

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Насколько дороже ценового потолка продается российская нефть

Насколько дороже ценового потолка продается российская нефть

На Западе уже и не надеются на успешный контроль над поставками сырой нефти из России. Ценовой потолок недостижим, он постоянно нарушается, а все, чего добиваются санкции США – лишь невыгодного им самим ограничения поставок.

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