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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Wildberries разрешил пользователям отменять только что сделанные заказы

Wildberries разрешил пользователям отменять только что сделанные заказы

Представители площадки отметили, что это позволит снизить число случайных заказов Маркетплейс Wildberries ввел функцию, которая позволит покупателям отменять заказ через некоторое время после его оформления.

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