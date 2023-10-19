Президент поправил Центробанк

Известия/Павел Волков, Константин Кокошкин Резкие перемены обычно требуют резких ответных действий. Нынешний обвал рубля под предлогом сокращения нефтегазового экспорта на несколько месяцев – не исключение.
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