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Закон, порядок, государство

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Cуд вынес приговор жителю Приморского края, обвиненному в незаконном приобретении наркосодержащих растений

В сентябре 2021 года 33-летний житель села Воздвиженка, обнаружив в окрестностях села Борисовка Уссурийского городского округа очаг произрастания дикорастущей конопли и при помощи кос собрал части наркосодержащих растений для личного потребления.

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