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Командующей дальней авиацией ВКС России заявил о расширении использования автоматизации

Командующей дальней авиацией ВКС России заявил о расширении использования автоматизации

Командующий дальней авиацией ВКС России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что подготовка летчиков в 2023 году будет направлена на совершенствование навыков применения автоматизированных систем управления и вооружений, сообщает РИА Новости.

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